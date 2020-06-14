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Знайшли гранати: на Одещині від вибуху постраждали 5 людей

Неділя, 14 червня 2020, 23:22

У Біляївському районі Одеської області внаслідок вибуху постраждало п’ятеро людей.

Джерело: поліція області

Дослівно: "Попередньо встановлено, що троє жителів села Дачне віком від 23-ох до 29-ти років принесли додому до одного з них кілька знайдених у місцевому кар’єрі гранат РГД-5 і почали розбирати. Під час маніпуляцій з одним із пристроїв стався вибух.

Чоловіки та дві жінки, 1994 та 1949 року народження, які в той час були поряд з ними на подвір’ї, отримали осколкові поранення кінцівок. Їм надається медична допомога".

Деталі: Поліцейські вилучили ще дві гранати.

 
 

Обставини події встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: Одеська областьвибух


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