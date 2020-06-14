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Нашли гранаты: в Одесской области от взрыва пострадали 5 человек

Воскресенье, 14 июня 2020, 23:22

В Беляевском районе Одесской области в результате взрыва пострадали пять человек.

Источник: полиция области

Дословно: "Предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв.

Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им оказывается медицинская помощь".

Детали: Полицейские изъяли еще две гранаты.

 
 

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Одесская областьвзрыв


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