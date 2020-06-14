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Камери зафіксували авто, що перевищило швидкість 12 разів за день

Неділя, 14 червня 2020, 23:43

У суботу камери автоматичної фіксації виявили автомобіль, який порушував швидкісний режим 12 разів за добу.

Джерело: Патрульна поліція України

Дослівно: "Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Toyota RAV 4 з номерним знаком АA339***. Він порушував швидкісний режим аж 12 разів за вчора".

Деталі: Загалом 13 червня камери зафіксували 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes S63, який рухався зі швидкістю 217 км/год., а також Audi Q7 – швидкість 206 км/год.

Рекордні порушення швидкості камери зафіксували на автодорозі М03 Київ- Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Українська правда
Теми: авто


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