Камеры зафиксировали авто, превысившее скорость 12 раз за день

В субботу камеры автоматической фиксации обнаружили автомобиль, который нарушал скоростной режим 12 раз за сутки.

Источник: Патрульная полиция Украина

Дословно: "Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АA339***. Он нарушал скоростной режим аж 12 раз за вчера".

Детали: В общем 13 июня камеры зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes S63, который двигался со скоростью 217 км/ч., а также Audi Q7 – скорость 206 км/ч.

Рекордные нарушение скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.