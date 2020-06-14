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Камеры зафиксировали авто, превысившее скорость 12 раз за день

Воскресенье, 14 июня 2020, 23:43

В субботу камеры автоматической фиксации обнаружили автомобиль, который нарушал скоростной режим 12 раз за сутки.

Источник: Патрульная полиция Украина

Дословно: "Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АA339***. Он нарушал скоростной режим аж 12 раз за вчера".

Детали: В общем 13 июня камеры зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes S63, который двигался со скоростью 217 км/ч., а также Audi Q7 – скорость 206 км/ч.

Рекордные нарушение скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Украинская правда
Темы: авто


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