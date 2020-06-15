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Кулеба запевняє, що МЗС не заважатиме українцям подорожувати до інших країн

Понеділок, 15 червня 2020, 01:10

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС не буде перешкоджати українським громадянам їхати на відпочинок за кордон.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю для "Укрінформ"

Пряма мова: "МЗС жодним чином не стоятиме на шляху українських громадян, які хочуть кудись поїхати. Але все, що у моїх силах, - це нагадати їм, що наразі будь-яка подорож – це наражання себе на небезпеку. Тож подорожуйте, якщо хочете, але завжди пам’ятайте, що світ досі небезпечний!"

Деталі: За словами міністра, одні із завдань МЗС – сприяння свободі пересування громадян і захист їх прав за кордоном. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроМЗСкарантин


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