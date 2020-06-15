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Кулеба уверяет, что МИД не будет мешать украинцам путешествовать в другие страны

Понедельник, 15 июня 2020, 01:10
Кулеба уверяет, что МИД не будет мешать украинцам путешествовать в другие страны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД не будет препятствовать украинским гражданам ехать на отдых за границу.

Источник: Кулеба в интервью "Укринформ"

Прямая речь: "МИД никак не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят уехать. Но все, что в моих силах, – это напомнить им, что сейчас любое путешествие – это подвергание себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир до сих пор опасен!"

Детали: По словам министра, одни из задач МИД – содействие свободе передвижения граждан и защита их прав за рубежом.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДкарантин
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