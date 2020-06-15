Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кулеба уверяет, что МИД не будет мешать украинцам путешествовать в другие страны

Понедельник, 15 июня 2020, 01:10

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД не будет препятствовать украинским гражданам ехать на отдых за границу.

Источник: Кулеба в интервью "Укринформ"

Прямая речь: "МИД никак не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят уехать. Но все, что в моих силах, – это напомнить им, что сейчас любое путешествие – это подвергание себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир до сих пор опасен!"

Детали: По словам министра, одни из задач МИД – содействие свободе передвижения граждан и защита их прав за рубежом.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Кулеба ДмитрийМИДкарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

В Украине возобновляется международное авиасообщение

Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Все главные новости...
Кулеба Дмитрий
Глава МИД: Украина держит "Минск" на немецко-французском аппарате ИВЛ
Главу МИД беспокоит распространение в Украине антизападной риторики
Кулеба предлагает искать "сбалансированное решение" по двойному гражданству
Последние новости
13:52
Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии
13:51
В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода
13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
13:40
"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села
13:14
После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина
13:14
Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу
13:06
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь
12:50
Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом
12:48
Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
Все новости...