Кулеба уверяет, что МИД не будет мешать украинцам путешествовать в другие страны
Понедельник, 15 июня 2020, 01:10
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД не будет препятствовать украинским гражданам ехать на отдых за границу.
Источник: Кулеба в интервью "Укринформ"
Прямая речь: "МИД никак не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят уехать. Но все, что в моих силах, – это напомнить им, что сейчас любое путешествие – это подвергание себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир до сих пор опасен!"
Детали: По словам министра, одни из задач МИД – содействие свободе передвижения граждан и защита их прав за рубежом.
Напомним:
- Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19.
- С 16 июня возобновляются рейсы из международного аэропорта "Киев".
Украинская правда