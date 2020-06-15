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Два літаки зіткнулися в Канаді

Понеділок, 15 червня 2020, 04:36

Біля столиці Канади, міста Оттава, зіткнулись два малі пасажирські літаки. Минулося без загиблих.

Джерело: CBC News

Деталі: Після зіткнення один із літаків впав у річку Оттава, а інший успішного приземлився на летовище.

Рятувальники, які прибули на місце події до річки, допомогли врятувати 70-річного пілота. Той отримав незначні травми. 

 
Фото: CBC News

У іншому літаку перебували 4 людини, включно із дитиною. Незважаючи на пошкодження переднього колеса, пілот зміг посадити літак. Постраждалих немає. 

Українська правда
Теми: авіаКанада


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