Два літаки зіткнулися в Канаді

Біля столиці Канади, міста Оттава, зіткнулись два малі пасажирські літаки. Минулося без загиблих.

Джерело: CBC News

Деталі: Після зіткнення один із літаків впав у річку Оттава, а інший успішного приземлився на летовище.

Рятувальники, які прибули на місце події до річки, допомогли врятувати 70-річного пілота. Той отримав незначні травми.

Фото: CBC News

У іншому літаку перебували 4 людини, включно із дитиною. Незважаючи на пошкодження переднього колеса, пілот зміг посадити літак. Постраждалих немає.