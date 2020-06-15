Два самолета столкнулись в Канаде

Возле столицы Канады, города Оттава, столкнулись два малых пассажирские самолеты. Обошлось без погибших.

Источник: CBC News

Детали: После столкновения один из самолетов упал в реку Оттава, а другой успешно приземлился на аэродром.

Прибывшие на место происшествия к реке, помогли спасти 70-летнего пилота. Тот получил незначительные травмы.

Фото: CBC News

В другом самолете находились 4 человека, включая ребенком. Несмотря на повреждения переднего колеса, пилот смог посадить самолет. Пострадавших нет.