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Нічні зливи залишили без світла 178 населених пунктів, на Буковині підтопило дорогу

Понеділок, 15 червня 2020, 08:23
Нічні зливи залишили без світла 178 населених пунктів, на Буковині підтопило дорогу

Через сильний дощ та вітер 178 населених пунктів у 9 областях вночі залишилися без електроенергії.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "В ніч із 14 на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях, а саме: Сумська – 93, Київська – 28, Чернігівська – 21, Луганська – 19, Донецька – 5, Тернопільська – 5,  Чернівецька – 3, Кіровоградська – 2 та Запорізька – 2.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго".

Інші подробиці: У Чернівецькій області в неділю, 14 червня, близько 22 години внаслідок добігання паводкової хвилі в р. Прут відбувся локальний вихід води на заплаву в низинному місці з переливом на місцевій автодорозі поблизу с. Маршинці Новоселицького району.

Станом на 7 ранку 15 червня підтоплено близько 50 м дороги глибиною до 20 см.

У зв’язку з цим закрито рух через тимчасовий технологічний міст між с. Маршинці Новоселицького району та с. Лунка Герцаївського району. Організовано об’їзд.

Підтоплень дворогосподарств та сільгоспугідь немає.

Теми: погодадороги
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