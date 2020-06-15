Ночные ливни оставили без света 178 населенных пунктов, на Буковине подтопило дорогу

Из-за сильного дождя и ветра 178 населенных пунктов в 9 областях ночью остались без электроэнергии.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Сумская – 93, Киевская – 28, Черниговская – 21 Луганская – 19, Донецкая – 5, Тернопольская – 5, Черновицкая – 3, Кировоградская – 2 и Запорожская – 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго".

Другие подробности: В Черновицкой области в воскресенье, 14 июня, около 22 часов в результате добегания паводковой волны в р. Прут произошел локальный выход воды на пойму в низменном месте с переливом на местную автодорогу вблизи с. Маршинцы Новоселицкого района.

По состоянию на 7 утра 15 июня подтоплено около 50 м дороги глубиной до 20 см.

В связи с этим закрыто движение через временный технологический мост между с. Маршинцы Новоселицкого района и с. Лунка Герцаевского района. Организован объезд.

Подтоплений домохозяйств и сельхозугодий нет.