Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ночные ливни оставили без света 178 населенных пунктов, на Буковине подтопило дорогу

Понедельник, 15 июня 2020, 08:23
Ночные ливни оставили без света 178 населенных пунктов, на Буковине подтопило дорогу

Из-за сильного дождя и ветра 178 населенных пунктов в 9 областях ночью остались без электроэнергии.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Сумская – 93, Киевская – 28, Черниговская – 21 Луганская – 19, Донецкая – 5, Тернопольская – 5, Черновицкая – 3, Кировоградская – 2 и Запорожская – 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго".

Другие подробности: В Черновицкой области в воскресенье, 14 июня, около 22 часов в результате добегания паводковой волны в р. Прут произошел локальный выход воды на пойму в низменном месте с переливом на местную автодорогу вблизи с. Маршинцы Новоселицкого района.

По состоянию на 7 утра 15 июня подтоплено около 50 м дороги глубиной до 20 см.

В связи с этим закрыто движение через временный технологический мост между с. Маршинцы Новоселицкого района и с. Лунка Герцаевского района. Организован объезд.

Подтоплений домохозяйств и сельхозугодий нет.

Темы: погодадороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
погода
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Из-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
Последние новости
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
Все новости...
Реклама: