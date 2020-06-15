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COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу

Понеділок, 15 червня 2020, 08:55
COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу

За неділю 14 червня COVID-19 в Україні діагностували у 656 осіб, 171 людина одужала, 12 хворих померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Загалом за час пандемії коронавірусну хворобу в Україні виявили у 31 810 осіб. Із них 14 253 одужали, 901 людина померла.

 
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Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Львівській області (136), Закарпатській області (48) та Києві (53). У Чернівецькій області – 43 випадки, у Житомирській і Донецькій – 42, у Тернопільській і Волинській – по 40, в Івано-Франківській – 38, у Вінницькій – 30 нових випадків.

Жодного випадку коронавірусу не виявлено в неділю у Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях.

Летальні випадки зафіксовано у Львівській області (3), в Києві та на Закарпатті (по 2), у Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Чернігівській, Волинській області – по одному.  

 
ЦГЗ

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, із 656 нових випадків корнавірусної хвороби – 56 у дітей і 43 у медпрацівника. За весь час пандемії захворіли 2 350 дітей і 5 537 медпрацівників.

У неділю 129 осіб було госпіталізовано.

За цю добу в країні провели 10 236 тестів, із них 7 950 досліджень – методом ПЛР, 2 286 – методом ІФА.

УП, доопвнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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