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COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

Понедельник, 15 июня 2020, 08:55
COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

За воскресенье 14 июня COVID-19 в Украине диагностировали у 656 человек, 171 человек выздоровел, 12 больных умерли.

Источник: данные СНБО

Детали: Всего за время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 31 810 человек. Из них 14 253 выздоровели, 901 человек умер.

 
УП

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано во Львовской области (136), Закарпатской области (48) и Киеве (53). В Черновицкой области – 43 случая, в Житомирской и Донецкой – 42, в Тернопольской и Волынской – по 40, в Ивано-Франковской – 38, в Винницкой – 30 новых случаев.

Ни одного случая коронавируса не обнаружено в воскресенье в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

Летальные случаи зафиксированы во Львовской области (3), в Киеве и на Закарпатье (по 2), в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Черниговской, Волынской области – по одному.

 
ЦОЗ

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, из 656 новых случаев корнавирусной болезни – 56 у детей и 43 у медработника. За все время пандемии заболели 2350 детей и 5537 медработников.

В воскресенье 129 человек были госпитализированы.

За эти сутки в стране провели 10 236 тестов, из них 7950 исследований – методом ПЦР, 2286 – методом ИФА.

УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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