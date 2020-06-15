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Макрон оголосив першу перемогу над коронавірусом та нові зняття обмежень

Понеділок, 15 червня 2020, 09:16
Макрон оголосив першу перемогу над коронавірусом та нові зняття обмежень

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про першу перемогу у боротьбі з коронавірусом, анонсувавши наступні пом’якшення карантину в країні. 

Про це Макрон заявив у зверненні до нації у неділю ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI

Починаючи з понеділка, 15 червня, вся територія Франції оголошена "зеленою зоною" з точки зору епідеміологічної обстановки.

У Парижі і столичному регіоні Іль-де-Франс, які з 2 червня залишалися в "помаранчевій зоні", будуть зняті обмеження, які досі діяли. Повністю відкриються кафе і ресторани, а також відновиться нормальна робота підприємств.

З 22 червня французькі школи повернуться до нормального ритму роботи для всіх учнів. Заняття знову будуть обов'язкові для всіх без винятку школярів в звичайному режимі. Школи почали відкриватися з 11 травня, проте через суворість санітарного протоколу не могли забезпечити прийом усіх учнів, багато з яких продовжують поки що займатися віддалено.

Президент також оголосив про зняття з 15 червня обмежень на відвідування родичів у французьких будинках для літніх людей. Також з понеділка знімаються обмеження на переміщення всередині Європейського Союзу, а з 1 липня будуть відкриватися кордони і з іншими країнами в залежності від епідеміологічної ситуації в кожній з них.

Другий тур муніципальних виборів, як і було вже оголошено, пройде 28 червня, підтвердив Макрон. Президент наголосив на необхідності як і раніше "уникати багатолюдних зборів", які поки будуть обмежені строгими правилами.

Макрон назвав нинішню ситуацію "першою перемогою в боротьбі з вірусом", але зазначив, що боротьба ще не закінчена. 

"Це не означає, що вірус зник і що ми можемо повністю втратити пильність. Нам ще доведеться довго жити з ним, дотримуватися правил фізичного дистанціювання і стежити за розвитком епідемії, щоб підготуватися на той випадок, якщо вірус повернеться з новою силою", - попередив Макрон. 

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня. 

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.

Теми: ФранціякоронавірусепідеміяЄС
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