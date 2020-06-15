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Макрон объявил о первой победе над коронавирусом и новых снятиях ограничений

Понедельник, 15 июня 2020, 09:16

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о первой победе в борьбе с коронавирусом, анонсировав следующие смягчения карантина в стране.

Об этом Макрон заявил в обращении к нации в воскресенье вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Начиная с понедельника, 15 июня, вся территория Франции объявлена ​​"зеленой зоной" с точки зрения эпидемиологической обстановки.

В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс, которые с 2 июня оставались в "оранжевой зоне", будут сняты ограничения, которые до сих пор действовали. Полностью откроются кафе и рестораны, а также восстановится нормальная работа предприятий.

С 22 июня французские школы вернутся к нормальному ритму работы для всех учащихся. Занятия снова будут обязательны для всех без исключения школьников в обычном режиме. Школы начали открываться с 11 мая, однако из-за суровости санитарного протокола они не могли обеспечить прием всех учеников, многие из которых продолжают пока заниматься удаленно.

Президент также объявил о снятии с 15 июня ограничений на посещение родственников во французских домах престарелых. Также с понедельника снимаются ограничения на перемещения внутри Европейского Союза, а с 1 июля будут открываться границы и с другими странами в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них.

Второй тур муниципальных выборов, как и было уже объявлено, пройдет 28 июня, подтвердил Макрон. Президент отметил необходимость по-прежнему "избегать многолюдных собраний", которые пока будут ограничены строгими правилами.

Макрон назвал нынешнюю ситуацию "первой победой в борьбе с вирусом", но отметил, что борьба еще не закончена.

"Это не означает, что вирус исчез и что мы можем полностью потерять бдительность. Нам еще предстоит долго жить с ним, соблюдать правила физического дистанцирования и следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на случай, если вирус вернется с новой силой", - предупредил Макрон.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза, а также постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Темы: ФранциякоронавирусэпидемияЕС


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