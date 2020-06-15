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В Україні прогнозують грозу і до +32

Понеділок, 15 червня 2020, 09:51
В Україні прогнозують грозу і до +32
Фото vichuga.bezformata.com

Третій тиждень червня в Україні прийде з дощами, грозами і спекою до +32 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "15 червня в Україні короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в південно-східній та північно-східній частинах подекуди град і шквали 15-20 м/с. Температура вдень 23-28°, на сході до 32°". 

 

Деталі: 15 червня у східних, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Кіровоградській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 15 червня дощ з грозою, вітер південно-східний, вдень +26-28°.

Українська правда
Теми: погода
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