В Україні прогнозують грозу і до +32

Третій тиждень червня в Україні прийде з дощами, грозами і спекою до +32 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "15 червня в Україні короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в південно-східній та північно-східній частинах подекуди град і шквали 15-20 м/с. Температура вдень 23-28°, на сході до 32°".

Деталі: 15 червня у східних, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Кіровоградській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 15 червня дощ з грозою, вітер південно-східний, вдень +26-28°.