В Украине прогнозируют грозу и до +32
Понедельник, 15 июня 2020, 09:51
Третья неделю июня в Украине придет с дождями, грозами и жарой до +32 градусов.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: "15 июня в Украине кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в юго-восточной и северо-восточной частях местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем 23-28°, на востоке до 32°".
Детали: 15 июня в восточных, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве 15 июня дождь с грозой, ветер юго-восточный, днем +26-28°.
Украинская правда