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В Украине прогнозируют грозу и до +32

Понедельник, 15 июня 2020, 09:51
Фото vichuga.bezformata.com

Третья неделю июня в Украине придет с дождями, грозами и жарой до +32 градусов.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "15 июня в Украине кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в юго-восточной и северо-восточной частях местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем ​​23-28°, на востоке до 32°". 

 

Детали: 15 июня в восточных, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 15 июня дождь с грозой, ветер юго-восточный, днем +​​26-28°.

Украинская правда
Темы: погода


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