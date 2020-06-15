В Украине прогнозируют грозу и до +32

Третья неделю июня в Украине придет с дождями, грозами и жарой до +32 градусов.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "15 июня в Украине кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в юго-восточной и северо-восточной частях местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем ​​23-28°, на востоке до 32°".

Детали: 15 июня в восточных, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 15 июня дождь с грозой, ветер юго-восточный, днем +​​26-28°.