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Після повернення з Польщі самоізоляція не потрібна – МОЗ

Понеділок, 15 червня 2020, 10:24

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що громадяни після повернення з Польщі не зобов'язані будуть проходити самоізоляцію, оскільки ця країна входить до "зеленої зони".

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Міністр охорони здоров'я підтвердив, що на осіб, які повертаються в Україну з Польщі, більше не поширюється зобов'язання відбувати 14-денну самоізоляцію, оскільки ця країна увійшла до "зеленої зони".

Згідно з рішенням уряду, до "зеленої зони" віднесли країни, де кількість активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення менша 40.

"Польща входить до країн, які входять до зеленої зони. Тобто не є необхідним проходити обсервацію після повернення з неї", - зазначив Максим Степанов, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття з 15 червня пунктів пропуску в міжнародних аеропортах України для іноземців.

Польща в ніч на суботу знову відкрила свої кордони з усіма сусідніми країнами ЄС після трьох місяців дії обмежень на в'їзд через коронавірусну кризу.

Теми: охорона здоров'яПольщакарантин


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