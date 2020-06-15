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По возвращении из Польши самоизоляция не нужна – Минздрав

Понедельник, 15 июня 2020, 10:24

В Министерстве здравоохранения заявили, что граждане по возвращении из Польши не обязаны будут проходить самоизоляцию, поскольку эта страна входит в "зеленую зону".

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил на ежедневном брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр здравоохранения подтвердил, что на лиц, возвращающихся в Украину из Польши, больше не распространяется обязательство отбывать 14-дневную самоизоляцию, поскольку эта страна вошла в "зеленую зону".

Согласно решению правительства, к "зеленой зоне" отнесли страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения – меньше 40.

"Польша входит в число стран "зеленой зоны". То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее", - отметил Максим Степанов, отвечая на вопрос СМИ.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска в международных аэропортах Украины для иностранцев.

Польша в ночь на субботу снова открыла свои границы со всеми соседними странами ЕС после трех месяцев действия ограничений на въезд из-за пандемии коронавируса.

Темы: здравоохранениеПольшакарантин


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