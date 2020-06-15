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Зеленський написав листа Разумкову: просить невідкладно розглянути законопроєкт

Понеділок, 15 червня 2020, 11:36
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт щодо підтримки культури та креативних індустрій.

Джерело: лист глави держави голові ВР Дмитру Разумкову, який цитує Офіс президента

Деталі: Проєкт закону № 3377, що його ініціювали народні депутати, парламент ухвалив за основу 13 травня 2020 року. Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики було доручено доопрацювати та внести документ на розгляд до сесійної зали у другому читанні.

У своєму листі Зеленський наголошує, що надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантинних обмежень через поширення коронавірусу потребує швидких і ефективних рішень.

Пряма мова: "З огляду на зазначене і важливість підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму і щодо роботи яких встановлено суттєві обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю  Верховною Радою України рішення щодо згаданого проекту закону України".

Нагадаємо: Новопризначений міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до уряду щодо повернення з держбюджету до Мінкульту перерозподілених на інші потреби 2 мільярдів гривень.

Також він наголосив, що після повернення фінансування Мінкульт створить концепцію того, як мають розподілитися кошти.

Українська правда
Теми: культураВерховна РадаЗеленський


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