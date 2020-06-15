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Зеленский написал письмо Разумкову: просит безотлагательно рассмотреть законопроект

Понедельник, 15 июня 2020, 11:36
Зеленский написал письмо Разумкову: просит безотлагательно рассмотреть законопроект
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект по поддержке культуры и креативных индустрий.

Источник: письмо главы государства председателю ВР Дмитрию Разумкову, которое цитирует Офис президента

Детали: Проект закона № 3377, который инициировали народные депутаты, парламент принял за основу 13 мая 2020 года. Комитету Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики было поручено доработать и внести документ на рассмотрение в сессионный зал во втором чтении.

В своем письме Зеленский отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

Прямая речь: "Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и о работе которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения по упомянутого проекта закона Украины".

Напомним: Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к правительству по возврату из госбюджета в Минкульт перераспределенных на другие нужды 2 миллиардов гривен.

Также он отметил, что по возвращении финансирования Минкульт создаст концепцию того, как должны распределиться средства.

Украинская правда

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Темы: культураВерховная РадаЗеленский
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