Пхеньян погрожує Сеулу помстою, Сеул нагадує про "дух примирення"

Північна Корея буде робити постійні дії, щоб покарати Південну Корею за антіпхеньянські пропагандистські листівки, заявила провідна північнокорейська газета "Нодон сінмун".

Джерело: "Нодон сінмун", "Інтерфакс"

Дослівно: "Ми вже зробили висновок про те, що нам більше немає необхідності сидіти віч-на-віч із південнокорейською владою і обговорювати з ними питання. Нам залишається змусити їх дорого заплатити за свої огидні злочини. Ми вирішили зробити низку дій, щоб покарати зрадників і сволот.

Як було оголошено, спільні центри зв'язку між Північчю і Півднем зруйнуються, і право на прийняття таких заходів проти ворога буде передано нашій армії. Наші непереможні революційні збройні сили зроблять рішучі дії, щоб помститися ворогам, щоб розвіяти зростаюче обурення нашого народу".

Деталі: 9 червня з 12.00 керівництво КНДР повністю ліквідувало комунікаційну лінію з Південною Кореєю. Усі переговори Сеула і Пхеньяна і співпрацю держав призупинено. Формальною причиною для розриву зв'язків стало поширення південнокорейськими активістами листівок з антипівнінокорейським змістом.

Південнокорейські військові намагалися сконтактувати зі своїми колегами по різних каналах зв'язку, але ці спроби не мали успіху.

13 червня Кім Е Чжон – сестра лідера КНРД Кім Чен Ина, заступниця завідувача відділом ЦК Трудової партії Кореї – попередила, що Пхеньян може піти на застосування проти Півдня силових методів, якщо той не зупинить потік пропагандистських листівок, які на повітряних кулях закидаються на територію КНДР перебіжчиками з Півночі.

Тепер газета "Нодон сінмун" зазначає, що готовність народу і солдатів КНДР до дій демонструє спільну "нетерпимість до образ гідності вищого керівництва".

Газета розкритикувала Південну Корею за мінімум зусиль для зупинки розсилки антипхеньянських листівок активістами, що викликало "найгіршу в історії" напруженість на Корейському півострові.

Стаття вийшла у день 20-ї річниці декларації, прийнятої 15 червня 2000 року під час першого в історії міжкорейського саміту між тодішнім президентом Кім Де Чжуном і північнокорейським лідером Кім Чен Іром у Пхеньяні.

Тим часом, міністр у справах об'єднання двох Корей Кім Ен Чхоль, виступаючи на заході до 20-річчя саміту заявив, що Південна й Північна Кореї повинні пам'ятати про дух примирення, вкорінений на першому в історії саміті їхніх лідерів.

Південнокорейський міністр заявив, що миру можна досягти лише на засадах взаємної поваги, і наголосив на важливості діалогу й переговорів для зниження транскордонної напруженості.

Пряма мова міністра об'єднання: "Те, що ми повинні зробити, – це нагадати собі про дух 15 червня у той час, коли відносини Південь-Північ ось-ось втратять свій напрямок.

Спільна декларація від 15 червня – це історична подія, яка послужила переломним моментом в історії поділу. Завдяки декларації та процесу її здійснення ми дізналися, що мир не може бути досягнутий сам собою".

Пряма мова представника міністерства Е Сан Кі: "Уряд (Південної Кореї) буде продовжувати працювати в напрямку миру і процвітання на Корейському півострові, дотримуючись угод Південь-Північ, включаючи декларацію від 15 червня".

Інші подробиці: Пентагон підтвердив свою прихильність збереженню "міцної" комбінованої оборонної позиції для реагування на будь-яку ситуацію, пов'язану з Північною Кореєю, після того як Пхеньян натякнув на військові дії проти Півдня.

Передісторія: Регулярні контакти Північної та Південної Корей поновилися після міжкорейського саміту в Пханмунчжомі в квітні 2018 року. За три місяці по тому були відновлені контакти на західній лінії кордону, які були припинені з лютого 2016 року. Ще за місяць запустилася лінія на східній ділянці, яка не працювала з листопада 2011 року.