Пхеньян угрожает Сеулу местью, Сеул напоминает о "духе примирения"

Северная Корея будет предпринимать постоянные действия, чтобы наказать Южную Корею за антипхеньянские пропагандистские листовки, заявила ведущая северокорейская газета "Нодон синмун".

Источник: "Нодон синмун", "Интерфакс"

Дословно: "Мы уже сделали вывод о том, что нам больше нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями и обсуждать с ними вопросы. Нам остается заставить их дорого заплатить за свои отвратительные преступления. Мы решили предпринять ряд ответных действий, чтобы наказать предателей и мразей.

Как было объявлено, совместные центры связи между Севером и Югом разрушатся, и право на принятие следующих мер против врага будет передано нашей армии. Наши непобедимые революционные вооруженные силы предпримут решительные действия, чтобы отомстить врагам, чтобы развеять растущее негодование нашего народа".

Детали: 9 июня с 12.00 руководство КНДР полностью ликвидировало коммуникационную линию с Южной Кореей. Все переговоры Сеула и Пхеньяна и сотрудничество государств приостановлено. Формальной причиной для разрыва связей стало распространение южнокорейскими активистами листовок с антисеверокорейским содержанием.

Южнокорейские военные пытались сконтактировать со своими коллегами по разным каналам связи, но эти попытки не увенчались успехом.

13 июня Ким Е Чжон – сестра лидера КНРД Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи – предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не остановит поток пропагандистских листовок, которые на воздушных шарах забрасываются на территорию КНДР перебежчиками с Севера.

Теперь газета "Нодон синмун" отмечает, что готовность народа и солдат КНДР к действиям демонстрирует общую "нетерпимость к оскорблениям достоинства высшего руководства".

Газета раскритиковала Южную Корею за минимум усилий для остановки рассылки антипхеньянских листовок активистами, что вызвало "худшую в истории" напряженность на Корейском полуострове.

Статья вышла в день 20-й годовщины декларации, принятой 15 июня 2000 года во время первого в истории межкорейского саммита между тогдашним президентом Ким Дэ Чжуном и северокорейским лидером Ким Чен Иром в Пхеньяне.

Между тем, министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль, выступая на мероприятии, посвященном 20-летию со дня саммита заявил, что Южная и Северная Корея должны помнить о духе примирения, укоренившемся на первом в истории саммите их лидеров.

Южнокорейский министр заявил, что мир может быть достигнут только на основе взаимного уважения, и подчеркнул важность диалога и переговоров для снижения трансграничной напряженности.

Прямая речь министра объединения: "То, что мы должны сделать, – это напомнить себе о духе 15 июня в то время, когда отношения Юг-Север вот-вот потеряют свое направление.

Совместная декларация от 15 июня – это историческое событие, которое послужило переломным моментом в истории разделения. Благодаря декларации и процессу ее осуществления мы узнали, что мир не может быть достигнут сам по себе".

Прямая речь представителя министерства Е Сан Ки: "Правительство (Южной Кореи) будет продолжать работать в направлении мира и процветания на Корейском полуострове, придерживаясь соглашений Юг-Север, включая декларацию от 15 июня".

Другие подробности: Пентагон (США) подтвердил свою приверженность сохранению "прочной" комбинированной оборонительной позиции для реагирования на любую ситуацию, связанную с Северной Кореей, после того как Пхеньян намекнул на военные действия против Юга.

Предыстория: Регулярные контакты Северной и Южной Корей возобновились после межкорейского саммита в Пханмунчжоме в апреле 2018 года. Спустя три месяца после того были возобновлены контакты на западной линии границы, которые были приостановлены с февраля 2016 года. Еще спустя месяц запустилась линия на восточном участке, которая не работала с ноября 2011 года.