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МЗС Росії викликало посла Чехії на тлі загострення у відносинах

Понеділок, 15 червня 2020, 12:13

МЗС РФ у понеділок викликало посла Чехії в Росії на тлі загострення напруги у відносинах між країнами.

Про це російському агентству ТАСС заявив пресаташе посольства Чехії в Москві Ян Йіндріх, повідомляє "Європейська правда". 

"Можу підтвердити, що посол прибуде в МЗС РФ", - сказав він. 

"Що стосується причин, то, як правило, МЗС не повідомляє причини виклику. Причини ми коментувати не в змозі", - додав Йіндріх.

5 червня посольство Росії в Празі отримало ноту МЗС Чехії з повідомленням про висилку з країни двох співробітників дипломатичного представництва. 

Як пояснив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, один із співробітників посольства РФ навмисно направив контррозвідці неправдиву інформацію про запланований напад на чеських політиків. На думку чеського  прем'єра, дії цієї людини призвели до "подальшого ускладнення чесько-російських відносин".

У МЗС РФ заявили, що дії Праги отримають "адекватну відповідь" і будуть враховані при формуванні російської лінії щодо Чехії.

Нагадаємо, після демонтажу пам’ятника маршала Конєва у Празі з’явилася інформація про те, що на причетних до цього політиків готується замах: російський агент нібито приїхав до Праги з валізою, в якій був потужний токсин рицин. 

Росія назвала цю інформацію неправдивим і необґрунтованим звинуваченням.

Через це меру Праги та його двом колегам надали охорону, а згодом російське посольство звернулося до Чехії з проханням надати охорону дипломату, чиє ім’я фігурує у скандалі. 

13 червня стало відомо, що контррозвідка Чехії закрила справу, яка стосувалася загроз для чеських місцевих політиків з боку Росії.

Теми: МЗСРосіяЧехія


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