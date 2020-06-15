Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД России вызвал посла Чехии на фоне обострения в отношениях

Понедельник, 15 июня 2020, 12:13

МИД РФ в понедельник вызвал посла Чехии в России на фоне обострения напряженности в отношениях между странами.

Об этом российскому агентству ТАСС заявил пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих, сообщает "Европейская правда".

"Могу подтвердить, что посол прибудет в МИД РФ", - сказал он.

"Что касается причин, то, как правило, МИД не сообщает причины вызова. Причины мы комментировать не в состоянии", - добавил Йиндрих.

5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с сообщением о высылке из страны двух сотрудников дипломатического представительства.

Как пояснил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков. По мнению чешского премьера, действия этого человека привели к "дальнейшему усложнению чешско-российских отношений".

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат "адекватный ответ" и будут учтены при формировании российской линии по Чехии.

Напомним, после демонтажа памятника маршала Конева в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: русский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в которой был мощный токсин рицин.

Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинением.

Поэтому мэру Праги и его двум коллегам предоставили охрану, а затем российское посольство обратилось к Чехии с просьбой предоставить охрану дипломату, чье имя фигурирует в скандале.

13 июня стало известно, что контрразведка Чехии закрыла дело, которое касалось угроз для чешских политиков со стороны России.

Темы: МИДРосcияЧехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
МИД
В Сеуле задержали украинского дипломата из-за дебоша в баре. Его возвращают в Украину
Молдова высылает 45 человек из посольства РФ, штат сокращен почти на 60 человек
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Последние новости
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
Все новости...
Реклама: