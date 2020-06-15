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МИД России вызвал посла Чехии на фоне обострения в отношениях

Понедельник, 15 июня 2020, 12:13

МИД РФ в понедельник вызвал посла Чехии в России на фоне обострения напряженности в отношениях между странами.

Об этом российскому агентству ТАСС заявил пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих, сообщает "Европейская правда".

"Могу подтвердить, что посол прибудет в МИД РФ", - сказал он.

"Что касается причин, то, как правило, МИД не сообщает причины вызова. Причины мы комментировать не в состоянии", - добавил Йиндрих.

5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с сообщением о высылке из страны двух сотрудников дипломатического представительства.

Как пояснил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков. По мнению чешского премьера, действия этого человека привели к "дальнейшему усложнению чешско-российских отношений".

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат "адекватный ответ" и будут учтены при формировании российской линии по Чехии.

Напомним, после демонтажа памятника маршала Конева в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: русский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в которой был мощный токсин рицин.

Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинением.

Поэтому мэру Праги и его двум коллегам предоставили охрану, а затем российское посольство обратилось к Чехии с просьбой предоставить охрану дипломату, чье имя фигурирует в скандале.

13 июня стало известно, что контрразведка Чехии закрыла дело, которое касалось угроз для чешских политиков со стороны России.

Темы: МИДРосcияЧехия


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