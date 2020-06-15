У Києві додалося ще півсотні хворих на коронавірус, двоє померли

Іще в 53 мешканців Києва лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, двоє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції 15 червня

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 53 людини. Двоє хворих померли. Захворіли, зокрема, і троє медиків".

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 21 жінка віком від 36 до 86 років. І троє дівчаток – 4, 5, та 6 років. 27 чоловіків від 20 до 87 років. Та двоє хлопчиків, яким 5 і 9 років.

До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі –12. У Солом’янському - 9. Та в Деснянському і Дарницькому районах – по 7 випадків.

На цей момент у столиці вже 3957 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.