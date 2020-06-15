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В Киеве добавилось еще полсотни больных коронавирусом, двое умерли

Понедельник, 15 июня 2020, 12:24
В Киеве добавилось еще полсотни больных коронавирусом, двое умерли

Еще у 53 жителей Киева лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, двое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 15 июня

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели том числе и трое медиков".

Детали: Среди заболевших прошедшие сутки: 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет и трое девочек - 4, 5, и 6 лет. 27 мужчин от 20 до 87 лет и двое мальчиков, которым 5 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе -12. В Соломенском - 9, в Деснянском и Дарницком районах - по 7 случаев.

 

На данный момент в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусCovid-2019
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