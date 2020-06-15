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COVID-19: у Росії уже понад 7 тисяч смертей

Понеділок, 15 червня 2020, 12:26

У Росії з початку епідемії коронавірусу померли понад сім тисяч осіб, загалом на COVID-19 захворіли 537 210 осіб.

Джерело: Стопкоронавірус.рф

Деталі: За минулу добу в РФ померли 143 пацієнта з COVID-19, всього з початку поширення вірусу в Росії померли 7091 осіб.

Станом на ранок 15 червня в Росії зареєстровані 8246 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість інфікованих - 537 210 осіб.

Одужали в Росії 284 539 осіб.

Повідомляється, що з початку пандемії в РФ провели понад 15,1 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу.

Росія публікує інформацію про коронавірус з даними з анексованого Криму. Окупанти пишуть, що у Криму 539 хворих на COVID-19, 7 осіб померли.

Українська правда
Теми: РосіякоронавірусCovid-2019


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