COVID-19: в России уже более 7 тысяч смертей
Понедельник, 15 июня 2020, 12:26
В России с начала эпидемии коронавируса умерли более семи тысяч человек, всего на COVID-19 заболели 537 210 человек.
Источник: Стопкоронавирус.рф
Детали: За минувшие сутки в РФ умерли 143 пациента с COVID-19, всего с начала распространения вируса в России умерли 7091 человек.
По состоянию на утро 15 июня в России зарегистрированы 8246 новых случаев заболевания на коронавирус. Общее количество инфицированных - 537 210 человек.
Выздоровели в России 284 539 человек.
Сообщается, что с начала пандемии в РФ провели более 15,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса.
Россия публикует информацию о коронавирусе с данными из аннексированного Крыма. Оккупанты пишут, что в Крыму 539 больных COVID-19, 7 человек погибли.
Украинская правда