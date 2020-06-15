COVID-19: в России уже более 7 тысяч смертей

В России с начала эпидемии коронавируса умерли более семи тысяч человек, всего на COVID-19 заболели 537 210 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф

Детали: За минувшие сутки в РФ умерли 143 пациента с COVID-19, всего с начала распространения вируса в России умерли 7091 человек.

По состоянию на утро 15 июня в России зарегистрированы 8246 новых случаев заболевания на коронавирус. Общее количество инфицированных - 537 210 человек.

Выздоровели в России 284 539 человек.

Сообщается, что с начала пандемии в РФ провели более 15,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса.

Россия публикует информацию о коронавирусе с данными из аннексированного Крыма. Оккупанты пишут, что в Крыму 539 больных COVID-19, 7 человек погибли.