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В уряді розказали про перші міжнародні авіарейси після відновлення польотів

Понеділок, 15 червня 2020, 12:31
В уряді розказали про перші міжнародні авіарейси після відновлення польотів

Україна 15 червня відновила регулярні міжнародні пасажирські перевезення, й міністр інфраструктури розповів про перші заплановані авіарейси. 

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда". 

За словами Владислава Криклія, всі пункти пропуску в аеропортах відкриті. Утім, авіакомпаніям потрібен час, щоб забезпечити продажі авіаквитків. Наразі аеропорти проводять роботу з авіакомпаніями щодо відновлення рейсів. 

Перший рейс Мінськ-Київ у понеділок прийняв аеропорт "Бориспіль".

На цьому тижні також плануються рейси Lufthansa за маршрутом Франкфурт – Київ (Бориспіль) – Франкфурт, KLM за маршрутом Амстердам – Київ (Бориспіль) – Амстердам, SWISS International Airlines за маршрутом Цюрих – Київ (Бориспіль) – Цюрих, Belavia з маршрутом Мінськ – Київ (Бориспіль) – Мінськ.

З 16 червня з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великобританії планує літати Wizz Air. Компанія вже отримала потрібні дозволи.

З 21 червня очікується відновлення рейсів Ryanair з Києва до Барселони, Мадрида та Кракова. Дозволи на здійснення рейсів очікуються.

З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси планують українські авіакомпанії.

Криклій закликав перевіряйте інформацію перед купівлею квитків щодо умов в'їзду громадян України до країн ЄС, які наразі не відкрили свої кордони для українців за деякими винятками.

Теми: авіакарантинкоронавірусМінінфраструктуриКабінет міністрів
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