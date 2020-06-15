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В правительстве рассказали о первых международных авиарейсах после возобновления полетов

Понедельник, 15 июня 2020, 12:31
В правительстве рассказали о первых международных авиарейсах после возобновления полетов

Украина 15 июня возобновила международные регулярные пассажирские перевозки, и министр инфраструктуры рассказал о первых запланированных авиарейсах.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По словам Владислава  Криклия, все пункты пропуска в аэропортах открыты. Впрочем, авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи авиабилетов. Сейчас аэропорты проводят работу с авиакомпаниями по восстановлению рейсов.

Первый рейс Минск-Киев в понедельник принял аэропорт "Борисполь".

На этой неделе также планируются рейсы Lufthansa по маршруту Франкфурт - Киев (Борисполь) - Франкфурт, KLM по маршруту Амстердам - ​​Киев (Борисполь) - Амстердам, SWISS International Airlines по маршруту Цюрих - Киев (Борисполь) - Цюрих, Belavia с маршрутом Минск - Киев (Борисполь) - Минск.

С 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air. Компания уже получила необходимые разрешения.

С 21 июня ожидается возобновление рейсов Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Кракова. Разрешения на осуществление рейсов ожидаются.

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.

Криклий призвал проверять информацию перед покупкой билетов по условиям въезда граждан Украины в страны ЕС, которые пока не открыли свои границы для украинцев, за некоторыми исключениями. 

Темы: авиакарантинкоронавирусМининфраструктурыКабинет министров
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