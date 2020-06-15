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Директорка школи дізналася про COVID-19 у себе і все ж пішла на роботу

Понеділок, 15 червня 2020, 13:12
Директорка школи дізналася про COVID-19 у себе і все ж пішла на роботу

Директорка київської школи, вже знаючи про наявність у неї коронавірусу, пішла на роботу і спілкувалася з багатьма людьми, наражаючи їх на небезпеку.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "Друзі! У нас шокуючий випадок. Як виявилося, директор школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест на COVID-19! Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу.

Держпродспоживслужба міста звернулася до правоохоронних органів щодо порушення проти директора кримінальної справи за порушення правил самоізоляції і нараження інших людей на небезпеку".

Інші подробиці: Як позначилися на іншх дії чиновниці від освіти, Кличко поки не уточнив.

Тим часом, серед персоналу ще 3 дитячих садків міста виявили хворих на коронавірус або людей з підозрою на COVID-19. Усі 3 садки не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей.

Зокрема:

- У дитсадку №804 в Оболонському районі захворіла вихователька;

- У садку №495 Шевченківського району - підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури;

- У закладі №651 у Солом’янському районі виявили, що в музичного керівника садочка захворіла вся родина. Тобто, ця жінка – контактна особа. Вона тепер – на самоізоляції.

Усі три садочки місто поки не відкриє.

Мер столиці нагадав про відповідальність за наражання інфікованими на небезпеку інших людей.

Коментар Кличка: "Якщо ви почуваєтеся зле, якщо маєте симптоми коронавірусу чи вже підтверджений діагноз – ізолюйтеся вдома, викликайте лікарів, не йдіть в публічні місця та не контактуйте з іншими людьми!".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКиївкарантиносвіта
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