Директорка школи дізналася про COVID-19 у себе і все ж пішла на роботу
Директорка київської школи, вже знаючи про наявність у неї коронавірусу, пішла на роботу і спілкувалася з великою кількістю людей, наражаючи їх на небезпеку.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко
Пряма мова Кличка: "Друзі! У нас шокуючий випадок. Як виявилося, директор школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест на COVID-19! Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу.
Держпродспоживслужба міста звернулася до правоохоронних органів щодо порушення проти директора кримінальної справи за порушення правил самоізоляції і нараження інших людей на небезпеку".
Інші подробиці: Як позначилися на іншх дії чиновниці від освіти, Кличко поки не уточнив.
Тим часом, серед персоналу ще 3 дитячих садків міста виявили хворих на коронавірус або людей з підозрою на COVID-19. Усі 3 садки не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей.
Зокрема:
- У дитсадку №804 в Оболонському районі захворіла вихователька;
- У садку №495 Шевченківського району - підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури;
- У закладі №651 у Солом’янському районі виявили, що в музичного керівника садочка захворіла вся родина. Тобто, ця жінка – контактна особа. Вона тепер – на самоізоляції.
Усі три садочки місто поки не відкриє.
Мер столиці нагадав про відповідальність за наражання інфікованими на небезпеку інших людей.
Коментар Кличка: "Якщо ви почуваєтеся зле, якщо маєте симптоми коронавірусу чи вже підтверджений діагноз – ізолюйтеся вдома, викликайте лікарів, не йдіть в публічні місця та не контактуйте з іншими людьми!".