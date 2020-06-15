Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу

Понедельник, 15 июня 2020, 13:12

Директор киевской школы, уже зная о наличии у нее коронавируса, пошла на работу и общалась с большим количеством людей, подвергая их опасности.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Друзья! У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID-19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу.

Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела за нарушение правил самоизоляции и подвергание других людей опасности".

Другие подробности: Как отразились на других действия чиновницы от образования, Кличко пока не уточнил.

Тем временем, среди персонала еще 3 детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19. Все 3 садика не работали, но готовились к открытию и приему детей.

В частности:

- В детском саду №804 в Оболонском районе заболела воспитательница;

- В саду №495 Шевченковского района – подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре;

- В заведении №651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья. То есть, эта женщина – контактное лицо. Она теперь – на самоизоляции.

Все три садики город пока не откроет.

Мэр столицы напомнил об ответственности за подвергание инфицированными опасности других людей.

Комментарий Кличко: "Если вы чувствуете себя плохо, если есть симптомы коронавируса или уже подтвержден диагноз – изолюйтеся дома, вызывайте врачей, не идите в публичные места и не контактирует с другими людьми".

Темы: коронавирусКиевкарантинобразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

В Украине возобновляется международное авиасообщение

Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Все главные новости...
коронавирус
В Киеве запрещено купаться на пляжах – Кличко
В правительстве рассказали о первых международных авиарейсах после возобновления полетов
COVID-19: в России уже более 7 тысяч смертей
Последние новости
13:52
Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии
13:51
В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода
13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
13:40
"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села
13:14
После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина
13:14
Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу
13:06
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь
12:50
Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом
12:48
Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!