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Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу

Понедельник, 15 июня 2020, 13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу

Директор киевской школы, уже зная о наличии у нее коронавируса, пошла на работу и общалась со многими людьми, подвергая их опасности.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Друзья! У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID-19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу.

Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела за нарушение правил самоизоляции и подвергание других людей опасности".

Другие подробности: Как отразились на других действия чиновницы от образования, Кличко пока не уточнил.

Тем временем, среди персонала еще 3 детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19. Все 3 садика не работали, но готовились к открытию и приему детей.

В частности:

- В детском саду №804 в Оболонском районе заболела воспитательница;

- В саду №495 Шевченковского района – подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре;

- В заведении №651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья. То есть, эта женщина – контактное лицо. Она теперь – на самоизоляции.

Все три садики город пока не откроет.

Мэр столицы напомнил об ответственности за подвергание инфицированными опасности других людей.

Комментарий Кличко: "Если вы чувствуете себя плохо, если есть симптомы коронавируса или уже подтвержден диагноз – изолюйтеся дома, вызывайте врачей, не идите в публичные места и не контактирует с другими людьми".

Темы: коронавирусКиевкарантинобразование
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