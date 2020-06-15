Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина

Новий віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що після отримання статусу партнера НАТО з розширених можливостей Україна й далі прагне членства у Альянсі.

Про це Стефанішина розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ні Україна, ні НАТО не розглядають EOP (Програму розширених можливостей НАТО. - Ред.) як відвернення уваги України від руху в напрямку ПДЧ і членства в Альянсі", - сказала Стефанішина.

На питання, чи буде Україна членом НАТО, вона відповіла: "Обов’язково".

Стефанішина назвала приєднання України до EOP "дуже потужним політичним сигналом" щодо пріоритетів Альянсу. За її словами, в статусі EOP Україна долучиться до нового формату обміну оперативною інформацією між країнами-учасницями програми і країнами НАТО.

"Також це дозволить ефективніше впроваджувати заходи, закладені в річній національній програмі. Це дає додаткові інструменти участі України у військових навчаннях. А ще це означає глибше партнерство Україна-НАТО на операційному рівні", - сказала Стефанішина.

12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

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Європейська правда