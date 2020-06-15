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ВАКС виніс перший тюремний вирок

Понеділок, 15 червня 2020, 13:45
Фото politeka.net

Вищий антикорупційний суд засудив депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія до 5 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна за хабарництво.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram, засідання ВАКС 15 червня

Дослівно ЦПК: "Вітаємо ВАКС з першим серйозним вироком за тяжкий злочин".

Деталі: Слідство встановило, що Мефодій пропонував бізнесменові за 5 тисяч доларів вирішити питання з правоохоронними органами. Під час отримання цих коштів Мефодія і затримали.

За словами суддів, Мефодій використав народну довіру у власних корисливих цілях.  

Депутат може оскаржити це рішення до Апеляційної палати ВАКС.

Передісторія:

  • Депутата Київської обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка Олександра Мефодія затримали 8 квітня 2019 року за отримання 5 тисяч доларів від підприємця за вплив на співробітника поліції.
  • За таку суму депутат обіцяв підприємцю повернути вантажний автомобіль, який є речовим доказом у кримінальному провадженні.



 

Теми: Антикорупційний судхабарв'язниця


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