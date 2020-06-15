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ВАКС вынес первый тюремный приговор

Понедельник, 15 июня 2020, 13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
Фото politeka.net

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram, заседание ВАКС 15 июня

Дословно ЦПК: "Поздравляем ВАКС с первым серьезным приговором за тяжкое преступление".

Детали: Следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5000 долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих средств Мефодия и задержали.

По словам судей, Мефодий использовал народное доверие в собственных корыстных целях.

Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате ВАКС.

Предыстория:

  • Депутата Киевского областного совета от Радикальной партии Олега Ляшко Александра Мефодия задержали 8 апреля 2019 года за получение 5000 долларов от предпринимателя за влияние на сотрудника полиции.
  • За такую сумму депутат обещал предпринимателю вернуть грузовой автомобиль, который является вещественным доказательством в уголовном производстве.

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Темы: Антикоррупционный судвзяткатюрьма
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