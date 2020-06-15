ВАКС вынес первый тюремный приговор

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram, заседание ВАКС 15 июня

Дословно ЦПК: "Поздравляем ВАКС с первым серьезным приговором за тяжкое преступление".

Детали: Следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5000 долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих средств Мефодия и задержали.

По словам судей, Мефодий использовал народное доверие в собственных корыстных целях.

Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате ВАКС.

Предыстория: