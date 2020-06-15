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У поліції думають, що пошкодити панно меморіального комплексу в Сваляві могла погода

Понеділок, 15 червня 2020, 13:51
У поліції думають, що пошкодити панно меморіального комплексу в Сваляві могла погода

Поліція Закарпатської області перевіряє інформацію про пошкодження панно на території меморіального комплексу на Свалявщині.

Джерело: пресслужба обласного управління поліції

Деталі: Зазначається, що 14 червня, моніторячи мережу Інтернет, працівники поліції виявили публікацію, в якій йдеться про пошкодження панно на території меморіального комплексу в місті Свалява.

Правоохоронці розпочали перевірку. Працівники слідчо-оперативної групи при огляді попередньо встановили, що вказані ушкодження ймовірно були спричинені внаслідок несприятливих погодніх умов.

Наразі перевірка триває. Встановлюються додаткові обставини події.

У разі підтвердження факту вандалізму працівники поліції обіцяють докласти максимум зусиль для встановлення правопорушників.

Що передувало: Секретар ради Свалявського меморіального парку Дьордь Дупко повідомив, що вандали осквернили матеріали експозиції на задній частині Стіни плачу. За його словами, вандали зірвали і осквернили панно, яке містить інформацію трьома мовами - українською, угорською, німецькою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав інцидент провокацією з метою дестабілізації відносин з Угорщиною.

Українська правда
Теми: Закарпаття
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