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В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода

Понедельник, 15 июня 2020, 13:51

Полиция Закарпатской области проверяет информацию о повреждении панно на территории мемориального комплекса в Сваляве.

Источник: пресс-служба областного управления полиции

Детали: Отмечается, что 14 июня, мониторя Интернет, работники полиции обнаружили публикацию, в которой говорится о повреждении панно на территории мемориального комплекса в городе Свалява.

Правоохранители начали проверку. Работники следственно-оперативной группы при осмотре предварительно установили, что указанные повреждения вероятно были вызваны в результате неблагоприятных погодных условий.

Сейчас проверка продолжается. Устанавливаются дополнительные обстоятельства происшествия.

В случае подтверждения факта вандализма работники полиции обещают приложить максимум усилий для установления правонарушителей.

Что предшествовало: Секретарь совета Свалявского мемориального парка Дьордь Дупко сообщил, что вандалы осквернили материалы экспозиции на задней части Стены плача. По его словам, вандалы сорвали и осквернили панно, которое содержит информацию на трех языках - украинском, венгерском, немецком.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал инцидент провокацией с целью дестабилизации отношений с Венгрией.

Украинская правда
Темы: Закарпатье


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