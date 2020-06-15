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Поліцейських, які били протестувальника під судом по Стерненку, відсторонили – Крищенко

Понеділок, 15 червня 2020, 16:53
Поліцейських, які били протестувальника під судом по Стерненку, відсторонили – Крищенко
Фото: "Радіо Свобода"

Поліція Києва відсторонила правоохоронців, які били учасника акції на підтримку підозрюваного у вбивстві Сергія Стерненка, проведе за цим фактом службове розслідування та передасть його результати до Державного бюро розслідувань.

Джерело: керівник поліції Києва у коментарі "Українській правді" Андрій Крищенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Виходячи з інформації у пресі, де є фото, на якому є дії, які можуть свідчити про можливе перевищення сили поліцейськими, мною призначена службова перевірка. Ці двоє осіб відсторонені від несення служби".

Деталі: Крищенко додав, що усі матеріали службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Він також закликав ЗМІ, у яких є відео чи більше фото цього інциденту, надати їх поліції, або публічно його розмістити, щоб правоохоронці мали змогу якомога скоріше провести службове розслідування і проінформувати суспільство про його результати.  

Передісторія:

  • 15 червня під Шевченківським судом Києва, який обирає міру запобіжного заходу екскерівнику одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, підозрюваному в умисному вбивстві, сталися сутички, поліція затримала 5 осіб.
  • При цьому ЗМІ зафіксували, як правоохоронці били протестувальника.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціясудСтерненко
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