Полицейских, которые били протестующего под судом по Стерненко, отстранили – Крищенко

Полиция Киева отстранила полицейских, которые били участника акции в поддержку подозреваемого в убийстве Сергея Стерненка, проведет по этому факту служебное расследование и передаст его результаты в Государственное бюро расследований.

Источник: руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы".

Детали: Крищенко добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

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