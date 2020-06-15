Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полицейских, которые били протестующего под судом по Стерненко, отстранили – Крищенко

Понедельник, 15 июня 2020, 16:53
Полицейских, которые били протестующего под судом по Стерненко, отстранили – Крищенко
Фото: "Радио Свобода"

Полиция Киева отстранила полицейских, которые били участника акции в поддержку подозреваемого в убийстве Сергея Стерненка, проведет по этому факту служебное расследование и передаст его результаты в Государственное бюро расследований.

Источник: руководитель полиции Киева Андрей Крищенко  в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы". 

Детали: Крищенко добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

Предыстория:

  • 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирает меру пресечения экс-руководителю  одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек.
  • При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициясудСтерненко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
Все новости...
Реклама: