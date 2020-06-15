Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Полицейских, которые били протестующего под судом по Стерненко, отстранили – Крищенко

Понедельник, 15 июня 2020, 16:53
Фото: "Радио Свобода"

Полиция Киева отстранила полицейских, которые били участника акции в поддержку подозреваемого в убийстве Сергея Стерненка, проведет по этому факту служебное расследование и передаст его результаты в Государственное бюро расследований.

Источник: руководитель полиции Киева Андрей Крищенко  в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы". 

Детали: Крищенко добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

Предыстория:

  • 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирает меру пресечения экс-руководителю  одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек.
  • При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего.

Ирина Балачук, УП
Темы: полициясудСтерненко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Полицейских, которые били протестующего под судом по Стерненко, отстранили – Крищенко

Коронавирус в мире: Украина составила список опасных для себя стран

В Одессе представили нового командующего украинского флота

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

Все главные новости...
полиция
Под Киевом в больнице убили медика
Под судом по Стерненко произошли стычки, есть задержанные
В Киеве авто сбило патрульную, которая оформляла ДТП
Последние новости
19:16
Государство частично рассчиталось по "зеленому тарифу" за март
19:08
Канада рассмотрит упрощение визового режима для Украины – Зеленский
18:49
УЗ открыла продажу билетов еще на 4 поезда дальнего следования
18:46
"Необходим новый импульс": ЕС и Британия ускорят переговоры по Brexit
18:42
Набсовет "Магистральных газопроводов Украины" избрал нового председателя
18:41
фотоБоевики используют международно запрещенные мины, произведенные в РФ
18:31
документПосле сюжета на 1+1 мэр Днепра решил создать в городе "тупик Коломойского"
18:22
"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 34 кредита
18:18
"Дий вдома" контролирует самоизоляцию более 40 тысяч человек - Минцифры
18:17
В Киеве закроют Центральный автовокзал и построят два новых — проект Генплана
Все новости...