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Канада розгляне спрощення візового режиму для України – Зеленський

Понеділок, 15 червня 2020, 19:08
Канада розгляне спрощення візового режиму для України – Зеленський

Канада погодилась переглянути можливість спрощення візового режиму для України.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Радий, що Джастін Трюдо (прем’єр-міністр Канади – УП) погоджується, що нам треба працювати над переглядом візового режиму для України для його спрощення. Джастіне, був радий чути. Що менше перешкод між нашими людьми, то міцніша дружба між Україною і Канадою".

Деталі: Про це йшлося під час телефонної розмови між лідерами країн, передає сайт президента.

Згідно з повідомленням, Зеленський висловив сподівання на досягнення прогресу в процесі поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України та запропонував прискорити відповідну двосторонню роботу на рівні урядів.

Зокрема, він запропонував розпочати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад, з молоді, студентів.

У відповідь Джастін Трюдо зазначив, що, попри складну ситуацію, зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим треба працювати.

Український президент подякував і сказав, що очікує на прибуття групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади.

Нагадаємо: Глава МЗС Дмитро Кулеба очікує, що найближчим часом Канада направить до України оціночну місію, яка визначить рівень відповідності України критеріям включення до списку "безвізових" країн. 

Торік Канада запропонувала Україні приєднатися до програми спрощеного візового режиму – ЕТА+.

Попередній уряд Гончарука планував у 2020 році завершити переговори про спрощення візового режиму з Канадою. 

Українська правда

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Теми: КанадавізиУкраїнаЗеленський
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