Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Канада рассмотрит упрощение визового режима для Украины – Зеленский

Понедельник, 15 июня 2020, 19:08

Канада согласилась пересмотреть возможность упрощения визового режима для Украины.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Рад, что Джастин Трюдо (премьер-министр Канады - УП) соглашается, что нам нужно работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения. Джастин, был рад слышать. Чем меньше препятствий между нашими людьми, тем крепче дружба между Украиной и Канадой".

Детали: Об этом шла речь во время телефонного разговора между лидерами стран, передает сайт президента.

Согласно сообщению, Зеленский выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины и предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

В частности, он предложил начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например, с молодежи, студентов.

В ответ Джастин Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Украинский президент поблагодарил и сказал, что ожидает прибытия группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады.

Напомним:  Глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает, что в ближайшее время Канада направит в Украину оценочную миссию, которая определит уровень соответствия Украины критериям включения в список "безвизовых" стран.

В прошлом году Канада предложила Украине присоединиться к программе упрощенного визового режима – ЕТА+.

Предыдущее правительство Гончарука планировало в 2020 году завершить переговоры об упрощении визового режима с Канадой.

Украинская правда
Темы: КанадавизыУкраинаЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Полицейских, которые били протестующего под судом по Стерненко, отстранили – Крищенко

Коронавирус в мире: Украина составила список опасных для себя стран

В Одессе представили нового командующего украинского флота

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

Все главные новости...
Канада
Канада возвращает своих военных инструкторов в Украину
Два самолета столкнулись в Канаде
США угрожает союзникам из-за сотрудничества с Huawei
Последние новости
19:16
Государство частично рассчиталось по "зеленому тарифу" за март
19:08
Канада рассмотрит упрощение визового режима для Украины – Зеленский
18:49
УЗ открыла продажу билетов еще на 4 поезда дальнего следования
18:46
"Необходим новый импульс": ЕС и Британия ускорят переговоры по Brexit
18:42
Набсовет "Магистральных газопроводов Украины" избрал нового председателя
18:41
фотоБоевики используют международно запрещенные мины, произведенные в РФ
18:31
документПосле сюжета на 1+1 мэр Днепра решил создать в городе "тупик Коломойского"
18:22
"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 34 кредита
18:18
"Дий вдома" контролирует самоизоляцию более 40 тысяч человек - Минцифры
18:17
В Киеве закроют Центральный автовокзал и построят два новых — проект Генплана
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!