Канада рассмотрит упрощение визового режима для Украины – Зеленский
Канада согласилась пересмотреть возможность упрощения визового режима для Украины.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Рад, что Джастин Трюдо (премьер-министр Канады - УП) соглашается, что нам нужно работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения. Джастин, был рад слышать. Чем меньше препятствий между нашими людьми, тем крепче дружба между Украиной и Канадой".
Детали: Об этом шла речь во время телефонного разговора между лидерами стран, передает сайт президента.
Согласно сообщению, Зеленский выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины и предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.
В частности, он предложил начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например, с молодежи, студентов.
В ответ Джастин Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.
Украинский президент поблагодарил и сказал, что ожидает прибытия группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады.
Напомним: Глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает, что в ближайшее время Канада направит в Украину оценочную миссию, которая определит уровень соответствия Украины критериям включения в список "безвизовых" стран.
В прошлом году Канада предложила Украине присоединиться к программе упрощенного визового режима – ЕТА+.
Предыдущее правительство Гончарука планировало в 2020 году завершить переговоры об упрощении визового режима с Канадой.