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Канада рассмотрит упрощение визового режима для Украины – Зеленский

Понедельник, 15 июня 2020, 19:08
Канада рассмотрит упрощение визового режима для Украины – Зеленский

Канада согласилась пересмотреть возможность упрощения визового режима для Украины.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Рад, что Джастин Трюдо (премьер-министр Канады - УП) соглашается, что нам нужно работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения. Джастин, был рад слышать. Чем меньше препятствий между нашими людьми, тем крепче дружба между Украиной и Канадой".

Детали: Об этом шла речь во время телефонного разговора между лидерами стран, передает сайт президента.

Согласно сообщению, Зеленский выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины и предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

В частности, он предложил начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например, с молодежи, студентов.

В ответ Джастин Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Украинский президент поблагодарил и сказал, что ожидает прибытия группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады.

Напомним:  Глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает, что в ближайшее время Канада направит в Украину оценочную миссию, которая определит уровень соответствия Украины критериям включения в список "безвизовых" стран.

В прошлом году Канада предложила Украине присоединиться к программе упрощенного визового режима – ЕТА+.

Предыдущее правительство Гончарука планировало в 2020 году завершить переговоры об упрощении визового режима с Канадой.

Украинская правда

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Темы: КанадавизыУкраинаЗеленский
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