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666 нових випадків коронавірусу за добу в Україні, одужали вдвічі менше

Вівторок, 16 червня 2020, 08:57

За добу 15 червня в Україні діагностували COVID-19 у 666 осіб, 275 хворих одужали, 11 осіб померли.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "За минулу  добу захворіли 666 осіб. З них 52 дитини, а також 63 медпрацівника. Було госпіталізовано 172 особи. Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужали 275 пацієнтів.

За весь час пандемії захворіли 32 476 людей, з них 2 402 дитини та 5 600 медпрацівників. Загалом одужали 14 528 осіб, а летальних випадків 912".

Деталі: За попередню добу було здійснено 16 476 тестів, із них 9 376 – методом ПЛР, а 7 097 – методом ІФА.

Найбільше нових випадків 15 червня підтверджено у Львівській області (139), Рівненській області (104) та Волинській області (61).

 
УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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