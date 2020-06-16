666 новых случаев коронавируса за сутки в Украине, выздоровели вдвое меньше

За сутки 15 июня в Украине диагностировали COVID-19 у 666 человек, 275 больных выздоровели, 11 человек умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 666 человек. Из них 52 ребенка, а также 63 медработника. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 275 пациентов.

За все время пандемии заболели 32 476 человек, из них 2 402 ребенка и 5 600 медработников. В целом выздоровели 14 528 человек, а летальных случаев 912".

Детали: За минувшие сутки было совершено 16 476 тестов, из них 9 376 – методом ПЦР, а 7097 – методом ИФА.

Больше всего новых случаев 15 июня подтверждено во Львовской области (139), Ровенской области (104) и Волынской области (61).