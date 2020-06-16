Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

666 новых случаев коронавируса за сутки в Украине, выздоровели вдвое меньше

Вторник, 16 июня 2020, 08:57

За сутки 15 июня в Украине диагностировали COVID-19 у 666 человек, 275 больных выздоровели, 11 человек умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 666 человек. Из них 52 ребенка, а также 63 медработника. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 275 пациентов.

За все время пандемии заболели 32 476 человек, из них 2 402 ребенка и 5 600 медработников. В целом выздоровели 14 528 человек, а летальных случаев 912".

Детали: За минувшие сутки было совершено 16 476 тестов, из них 9 376 – методом ПЦР, а 7097 – методом ИФА.

Больше всего новых случаев 15 июня подтверждено во Львовской области (139), Ровенской области (104) и Волынской области (61).

 
УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Жену президента Украины госпитализировали из-за COVID-19

Мангера задержали и везут из больницы в суд

666 новых случаев коронавируса за сутки в Украине, выздоровели вдвое меньше

Суд отправил Стерненко под домашний арест в воинской части

Несмотря на COVID у жены, Зеленский продолжает ездить в офис

Канада рассмотрит упрощение визового режима для Украины – Зеленский

Все главные новости...
коронавирус
МАУ открыла продажи на первые регулярные рейсы за границу
Аэропорт "Киев" отменил все рейсы Wizz Air и других компаний на ближайшее время
Авиапассажиры без масок могут попасть в "черный список" в США
Последние новости
10:09
Во всех школах России установят камеры с функцией распознавания лиц
10:08
Дуда проигрывает во втором туре выборов президента Польши – опрос
10:03
Жену президента Украины госпитализировали из-за COVID-19
09:51
Греция разрешила въезд сербским туристам, которые застряли на границе Болгарии и Греции
09:48
Мангера задержали и везут из больницы в суд
09:44
Степанов рассказал, что делают при перегружености лабораторий тестами на COVID-19
09:44
МОЗ не связывает рост числа больных COVID-19 с увеличением тестов
09:36
Пересмотр решения о домашнем аресте: Стерненко не пойдет в суд
09:32
В Германии выпустили официальное приложение для отслеживания коронабольных
09:26
МОЗ окончательно определится с проведением ВНО до 20 июня
Все новости...