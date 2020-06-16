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У Порошенка помер батько

Вівторок, 16 червня 2020, 11:09

Помер Олексій Порошенко – батько п’ятого президента України.

Джерело: партія "Європейська солідарність"

Дослівно: "Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського та політичного діяча, Героя України, батька п’ятого президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей".

Деталі: Партійці висловлюють співчуття Петру Порошенку, його дружині Марині та всім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати.

Пізніше на Facebook-сторінці Порошенка змінилася світлина обкладинки і з'явився пост: "Ти був найкращим у світі батьком, другом і вчителем. Спочивай з миром, тату…".

Довідково: Олексій Порошенко - Герой України, заслужений працівник сільського господарства. 11 червня 2020 року йому виповнилося 84 роки.

Українська правда


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