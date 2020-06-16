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У Порошенко умер отец

Вторник, 16 июня 2020, 11:09
У Порошенко умер отец

Умер Алексей Порошенко - отец пятого президента Украины.

Источник: партия "Европейская солидарность"

Дословно: "Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях".

Детали: Партийцы выражают соболезнования Петру Порошенко, его жене Марине и всем родным и близким по поводу тяжелой утраты.

Позже на Facebook-странице Порошенко изменилась фотография обложки и появился пост: "Ты был лучшим в мире отцом, другом и учителем. Покойся с миром, папа ...".

Справка: Алексей Порошенко - Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства. 11 июня 2020 года ему исполнилось 84 года.

Украинская правда

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