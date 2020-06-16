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В Україну повертається спека

Вівторок, 16 червня 2020, 12:33

Найближчої доби в більшості регіонів України триватимуть дощі і грози, в Україну повертається спекотна погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 17 червня очікуються короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах, окрім крайнього сходу, град і шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значний дощ.

Вітер східний і південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, удень 25-30° тепла. На сході повітря прогріється до 33°, у західних областях прохолодніше - 20-25° вище за нуль.

У Києві в середу очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

18 червня в західних областях очікуються короткочасні грозові дощі, в Карпатах удень - значні дощі. Температура вночі 12-17°, удень 22-27° тепла.

На решті території, окрім східних областей, місцями короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-19°, вдень 26-31° тепла. На сході повітря прогріється до 34° вище за нуль.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві вночі без опадів, удень у четвер місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 28-30° тепла.

Теми: погода


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