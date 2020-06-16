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В Украину возвращается жара

Вторник, 16 июня 2020, 12:33
В Украину возвращается жара

В ближайшие сутки в большинстве регионов Украины пройдут дожди и грозы, в Украину возвращается жаркая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 17 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем ​​в отдельных районах, кроме крайнего востока, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами существенный дождь.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем ​​25-30° тепла. На востоке воздух прогреется до 33°, в западных областях прохладнее - 20-25° выше нуля.

В Киеве в среду ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​27-29°.

18 июня в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, в Карпатах днем ​​- значительные дожди. Температура ночью 12-17°, днем ​​22-27° тепла.

На остальной территории, кроме восточных областей, местами кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-19°, днем ​​26-31° тепла. На востоке воздух прогреется до 34° выше нуля.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью без осадков, днем ​​в четверг местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​28-30° тепла.

Темы: погода
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