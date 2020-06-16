В Украину возвращается жара
В ближайшие сутки в большинстве регионов Украины пройдут дожди и грозы, в Украину возвращается жаркая погода.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра
Детали: 17 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах, кроме крайнего востока, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами существенный дождь.
Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 25-30° тепла. На востоке воздух прогреется до 33°, в западных областях прохладнее - 20-25° выше нуля.
В Киеве в среду ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.
18 июня в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, в Карпатах днем - значительные дожди. Температура ночью 12-17°, днем 22-27° тепла.
На остальной территории, кроме восточных областей, местами кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-19°, днем 26-31° тепла. На востоке воздух прогреется до 34° выше нуля.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве ночью без осадков, днем в четверг местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30° тепла.