Гіркіну повідомили про підозру: катував і вбивав

Офісу генерального прокурора повідомив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни громадянину РФ, колишньому так званому "міністру оборони ДНР" Ігорю Гіркіну.

Джерело: сайт ОГУ

Дослівно: "Громадянину РФ, ватажку одного з іррегулярних незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, колишньому так званому "міністру оборони ДНР" повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)".

Деталі: Підозрюваного оголосили в розшук, суд надав дозвіл на його затримання для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановили, що у період з 17 по 19 квітня 2014 року підозрюваний із підпорядкованими йому бойовиками організував пошук та викрадення на території Донецької області патріотично налаштованих громадян України.

У подальшому цих громадян проти їх волі переміщали до спеціально облаштованої будівлі на території м. Слов’янськ, де катували, наносили побої, спричиняли ножові поранення та застосовували інші насильницькі дії з метою помсти за проукраїнську позицію.

Відзначається, що на виконання наказів підозрюваного, підпорядковані йому бойовики умисно позбавили життя щонайменше 3 осіб, яких незаконно утримували та катували.

З 16 травня по 14 серпня 2014 року міністром оборони так званої "ДНР" був Ігор Стрелков (Гіркін).