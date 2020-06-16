Гиркину сообщили о подозрении: пытал и убивал

Офиса генерального прокурора сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны гражданину РФ, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину.

Источник: сайт ОГУ

Дословно: "Гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)".

Детали: Подозреваемого объявили в розыск, суд дал разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители установили, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый с подчиненными ему боевиками организовал поиск и похищение на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.

В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенное здание на территории г. Славянск, где пытали, наносили побои, ножевые ранения и применяли другие насильственные действия с целью мести за проукраинскую позицию.

Отмечается, что во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни, по меньшей мере, 3 человек, которых незаконно удерживали и пытали.

С 16 мая по 14 августа 2014 года министром обороны так называемой "ДНР" был Игорь Стрелков (Гиркин).