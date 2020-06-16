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Шмигаль хоче жорсткіше карати за відсутність маски у транспорті й приміщеннях

Вівторок, 16 червня 2020, 13:47
Шмигаль хоче жорсткіше карати за відсутність маски у транспорті й приміщеннях

В уряді готові скасувати маски на вулицях, але хочуть посилити адміністративну відповідальність за їх відсутність на громадянах у громадських місцях і транспорті під час карантину.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,, урядовий портал

Деталі: Керівник Кабміну зазначив, що голови обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоб у своїх регіонах не допускати різке зростання кількості хворих на COVID-19. 

Він закликав керівників областей тримати епідемію під контролем і пояснювати суспільству, що пом’якшення карантину не є його скасуванням. 

Пряма мова Шмигаля: "Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму.

Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними.

Тому ми плануємо виносити на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.

Дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів...

Поки що ми бачимо незначне, але зростання кількості підтверджених хворих. Для того, щоб не допустити в певний момент експонентного зростання захворілих та перевантаження медичних закладів, треба діяти зараз.

Абсолютно достатньо тої влади, тих повноважень у кожного з вас, шановні голови ОДА, для того, щоб ми ситуацію тримали на контролі і адаптивний карантин приносив свої результати".

 

Інші подробиці: Прем’єр зазначив, що Міністерство охорони здоров’я перерахувало кошти, тож усі необхідні медичні засоби для передачі їх у регіони закуповуються.

Але, додав Шмигаль, кожна область і кожен медичний заклад мають свої ресурси, тож треба прискорити закупівлі і поповнити медичні заклади засобами індивідуального захисту. 

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019Кабінет міністрівШмигаль
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